Marcell Jacobs ‘cambia’ sport: che fenomeno anche a basket [VIDEO]

Manca sempre meno all’esordio stagionale di Marcell Jacobs. Rientrato in Italia da Tenerife, dove si è allenato duramente per il suo ritorno in pista, Jacobs si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima del suo debutto stagionale.

Tante sono le aspettative, ovviamente, sul campione olimpico dei 100 metri maschili e della staffetta 4×100, ma Jacobs ammazza la tensione giocando a… basket. Il velocista azzurro, così come anche Gimbo Tamberi, ama la palla a spicchi e lo ha dimostrato in varie occasioni.

Adesso, a 4 giorni dal suo debutto stagionale, mostra le sue abilità a basket, con schiacciate e tiri da 3 punti e c’è chi scherza “Jacobs annuncia: da oggi cambio sport“.