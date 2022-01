Malore per Battocletti nella Cinque Mulini, l’azzurra costretta al ritiro

SportFair

E’ andata in scena ieri la Cinque Mulini, la classicissima del cross a San Vittore Olona (Milano). A trionfare nella gara femminile è stata la keniana Gateri, ma gli italiani hanno vissuto momenti di apprensione con Battocletti, che ha alzato bandiera bianca a causa di un malore.

Quando era già stata superata la metà dei 6,2 km previsti, Nadia Battocletti era in pieno controllo nel drappello delle migliori, tenendo a bada le keniane Gateri, Yego e Mawia, spalleggiata dalla slovena Lukan e dalle altre azzurre Arnaudo e Lonedo. Poi, per l’oro europeo under 23 del cross, settima alle Olimpiadi nei 5000, lo stop per un problema fisico, il ritiro e i soccorsi.

Qualche ora dopo la gara è stata Battocletti stessa a spiegare cosa è accaduto: “ho preso una brutta gomitata al torace, in una curva in discesa, e da lì ho avuto difficoltà a respirare”