Difficoltà a respirare, malore in campo Basilashvili: costretto al ritiro durante la sfida con Tsitsipas in ATP Cup

Paura in campo per Basilashvili durante il match tra Georgia e Grecia dell’ATP Cup. Il tennista georgiano ha accusato un malore nella partita di oggi contro Tsitsipas ed è stato necessario interrompere il match sul 4-1 del primo set. Il 29enne si è diretto lentamente verso la panchina della sua squadra, visibilmente in difficoltà: ha fatto alcuni respiri profondi, ha bevuto un po’ d’acqua e ha atteso l’arrivo del fisioterapista in campo.

I due hanno avuto una conversazione prima che venisse coinvolto anche un altro dottore e dai gesti di Basilashvili è emerso che avesse problemi al petto. “Ogni colpo mi manca il fiato“, ha affermato. Basilashvili, dunque, è stato costretto al ritiro.