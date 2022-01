Malagò svela: “ho rischiato l’ictus, i medici mi hanno diagnosticato una aritmia atriale”

SportFair

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, rivolgendosi ai membri del Consiglio nazionale in corso a Palazzo H, ha parlato di un serio problema di salute. Fortunatamente le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma dovranno essere effettuati nuovi accertamenti.

“La sera del 24 dicembre mi sono ricoverato in day hospital per un piccolo intervento agli occhi, e i medici mi hanno diagnosticato una aritmia atriale, molto comune, che normalmente si sente ma io non l’avevo mai sentita. Mi hanno detto che per qualche settimana sono stato a rischio di trombo, di ictus. Ora sono fuori pericolo ma il problema sarà capire il motivo di questo problema. Non potevo non raccontarvi questa storia perché siete la mia famiglia”.

“Mi hanno prescritto dei farmaci, sono tornato dopo qualche giorno a Sabaudia durante le vacanze e potevo fare tutto, ma con attenzione. Al 75% è dovuto a un sovraccarico di stress, al 24% ad un problema alle coronarie, all’1% poteva essere una miocardite che è stata già esclusa dagli esami. Il vaccino ho fatto bene a farlo”.