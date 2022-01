Cristiano Ronaldo commovente, mamma Dolores scoppia in lacrime [VIDEO]

SportFair

Il 31 dicembre è un giorno speciale per la famiglia di Cristiano Ronaldo: oltre a dire addio al vecchio anno per iniziarne con ottimismo e tanta carica uno nuovo, nella casa di CR7 si festeggia anche il compleanno di mamma Dolores, che ieri ha soffiato 67 candeline circondata dai suoi cari dopo un anno complicato.

L’attaccante portoghese del Manchester United ha voluto congratularsi con sua madre attraverso i social network con un messaggio commovente sul suo profilo Instagram. “congratulazioni alla migliore mamma del mondo, una guerriera che mi ha sempre insegnato a non mollare. La migliore nonna che i miei figli potessero mai sognare di avere. Ti voglio bene mamma. Un bacio”, ha scritto Ronaldo a corredo di una foto della madre.

La pubblicazione di Cristiano ha già quasi 7 milioni di “mi piace” e migliaia di commenti, tra i quali spunta la pubblicazione della sorella di CR7, Katia Aveiro, che ha condiviso il momento in cui la mamma ha letto le parole del figlio, scoppiando in lacrime.

“Volevo pubblicare una foto, ma fortunatamente ho registrato questo momento che ritrae bene questa madre che abbiamo. Qui stava leggendo la pubblicazione di suo figlio. Lei è la nostra forza, è l’amore in persona, l’amore che ha piantato nei cuori di tutti noi. Grazie per essere la madre che sei. Che Dio ti dia più salute e più anni di vita così che ci siano ancora momenti come questo dove l’amore è sovrano e dove solo questo sentimento conta. Tanti auguri alla nostra María Dolores”, ha scritto Katia Aveiro.