Lukaku-Tuchel, l’esito dell’incontro: la decisione del Chelsea dopo il colloquio

E’ andato in scena il tanto atteso incontro tra Lukaku e Tuchel. L’attaccante non è stato nemmeno convocato per la partita di Premier League contro il Liverpool, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2. Il tecnico non ha gradito alcune dichiarazioni dell’ex Inter, il belga ha confermato di pensare ad un ritorno in nerazzurro. Sono arrivate tante critiche nei confronti di Lukaku, è stato solo l’ultimo episodio di un rapporto che non è mai decollato.

L’incontro tra Lukaku e Tuchel ha avuto esito positivo. L’attaccante ha deciso di rimanere fino al termine della stagione, il calciatore ha ammesso di aver sbagliato, l’intenzione è quella di mettere alle spalle la vicenda. Sarà comunque una convivenza forzata, Lukaku non è proprio un punto fermo per Tuchel, ma sarà sicuramente un’arma importante nella seconda parte della stagione. Poi, con ogni probabilità, cambierà maglia al termine della stagione. Lo aspetta Antonio Conte…