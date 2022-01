Lukaku torna da Conte, la Juventus prepara la coppia da 60 gol: il valzer di punte dopo la rottura tra il Chelsea e il belga

SportFair

Pugno duro del Chelsea nei confronti di Romelu Lukaku e il rapporto ha raggiunto ormai i minimi storici. I Blues ed in particolar modo l’allenatore Tuchel non hanno gradito alcune dichiarazioni del calciatore belga che ha mandato segnali d’amore all’Inter. “Non sono felice di queste parole”, aveva detto l’allenatore del Chelsea. Adesso è arrivato un durissimo provvedimento, il calciatore ex Inter non è stato convocato per la partita contro il Liverpool, si tratta di una netta presa di posizione che rischia di compromettere definitivamente il rapporto. L’addio è praticamente certo, il matrimonio tra Lukaku e il Chelsea dovrebbe concludersi dopo appena una stagione. Il belga potrebbe raggiungere Antonio Conte, al Tottenham. La trattativa entrerà nel vivo nella sessione di mercato estiva con gli Spurs in grado di mettere sul piatto una cifra tra gli ottanta e i novanta milioni di euro. Kane è destinato a lasciare il Tottenham.

La Juventus

Il valzer di attaccanti riguarda anche la Juventus che osserva da molto vicino la situazione di Lukaku. Il belga non è un obiettivo dei bianconeri, ma il suo passaggio al Tottenham potrebbe aprire scenari anche per la Vecchia Signora. La Juventus è alla ricerca di un calciatore per gennaio e sono stati avviati i primi contatti con Mauro Icardi, la trattativa è nella fase iniziale ma conferma la volontà di club di regalare un calciatore di primissimo livello. L’ostacolo è rappresentato dalla formula, il Psg chiede l’obbligo di riscatto, i bianconeri non vanno oltre il diritto. La volontà del calciatore di tornare in Italia è forte, Allegri ha messo in cima ai desideri proprio Icardi.

Dusan Vlahovic è un chiaro obiettivo del Tottenham per la prossima stagione. Le strategie degli Spurs sono però cambiate dopo la rottura tra Lukaku e il Chelsea. Ecco perché Vlahovic è destinato a tornare nel mirino della Juventus. Il serbo è in scadenza nel 2023 con i viola e, nella prossima estate, la sua valutazione non potrà superare i 50-60 milioni di euro. Potrebbe aprirsi una vera asta, ma la Juventus può contare sulla volontà del calciatore di rimanere in Italia. Al momento si tratta solo di una suggestione, ma la Juventus potrebbe ritrovarsi dalla prossima stagione una coppia da 60 gol: Icardi + Vlahovic.