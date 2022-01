Bufera Lukaku, è sempre più rottura con Tuchel: l’allenatore del Chelsea verso un duro provvedimento

SportFair

E’ sempre più rottura tra Romelu Lukaku e l’allenatore Tuchel. L’attaccante belga è uno dei migliori nel suo reparto, ma il rapporto con il Chelsea (e soprattutto con l’allenatore Tuchel) non è mai decollato e negli ultimi giorni si sono registrati nuovi motivi di tensione. I Blues hanno realizzato un grosso sforzo dal punto di vista economico per assicurarsi le prestazioni di Lukaku, sono stati versati nelle casse dell’Inter poco più di 110 milioni di euro. Le qualità del calciatore non sono in discussione, il belga ha dimostrato di essere decisivo anche nelle ultime partite con gol pesantissimi.

L’ultima intervista di Lukaku non è andata giù all’allenatore e alla dirigenza, il serio rischio è quello di un muro contro muro. Il belga ha mandato segnali d’amore all’Inter e l’allenatore Tuchel è stato chiaro: “non sono felice di queste parole”. L’addio tra il Chelsea e Lukaku potrebbe materializzarsi già dalla prossima stagione con il Tottenham di Conte in pole. Secondo le ultime voci dall’Inghilterra si sta valutando una punizione molto forte per Lukaku, con l’esclusione dalla partita contro il Liverpool. “Tuchel considera seriamente di tenere fuori Lukaku col Liverpool, alcune fonti parlano addirittura di tribuna e niente presenza in squadra dopo la sua intervista. Il Chelsea non commenta. Lukaku in pericolo”.