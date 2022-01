Il dietrofront di Lukaku! Dopo il messaggio ai tifosi dell’Inter le scuse al Chelsea: “tocca a me ritrovare la vostra fiducia”

SportFair

Pace fatta tra Lukaku, Tuchel, il Chelsea e tutti i suoi tifosi? Le parole di qualche giorno fa del giocatore belga non avevano fatto piacere al suo allenatore, alla società e ai fan della squadra inglese.

Adesso, dopo un incontro chiarificatore con Tuchel, Lukaku ha deciso di ‘ritrattare’ le sue dichiarazioni, chiedendo dunque scusa al Chelsea: “chiedo scusa ai tifosi per il turbamento che ho causato. Conoscete il legame che ho con questo club sin dall’adolescenza, capisco che siate sconvolti. Ora tocca a me ritrovare la vostra fiducia e farò del mio meglio per dimostrare tutto l’impegno. Mi scuso col mister, con i miei compagni e con la dirigenza, non era il momento giusto (il riferimento è all’intervista nella quale il belga si diceva nostalgico dell’Italia e manifestava la sua insoddisfazione per questi suoi primi mesi a Londra, ndr). Ma ora voglio guardare avanti e dare il massimo per rendere al meglio e vincere le partite“, queste le parole di Lukaku.