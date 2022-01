Luca Marini e Uccio Salucci terzi alla 12 Ore del Golfo: tutta la gioia di Valentino Rossi [FOTO]

Splendide notizie da Abu Dhabi! Nonostante l’assenza di Valentino Rossi, che alla vigilia della 12 Ore del Golfo è stato costretto a dichiarare forfait a causa di una quarantena forzata per essere stato in contatto con un positivo al Covid-19, il suo team è riuscito ad ottenere un risultato splendido.

Uccio Salucci, braccio destro del Dottore, e Luca Marini, fratello del 9 volte campione del mondo, insieme a David Fumanelli, sostituto di Valetnino Rossi, hanno chiuso la gara di endurance con un fantastico terzo posto, con la Ferrari 488 GT3 del Team Kessel.

Non sono mancati i complimenti di Valentino Rossi: il Dottore, nonostante la delusione per non essere potuto scendere in pista in questo suo nuovo inizio di stagione da pilota delle quattro ruote, è esploso di gioia. “Bravi Ragazzi“, ha scritto in una Storia Instagram pubblicando la foto del suo team sul podio.