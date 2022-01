E’ tutta questione di geni, Luca Gemello è nato grande: il portiere si è preso la Serie A, a 21 anni è già protagonista

SportFair

Si avvicina la 22esima giornata del campionato di Serie A, l’ultimo turno ha lanciato alla ribalta un nuovo portiere. Si tratta di Luca Gemello, estremo difensore del Torino. E’ sceso in campo dal primo minuto nella sfida di campionato contro la Fiorentina ed è stato protagonista di buoni interventi, è considerato un portiere di grande prospettiva. L’intenzione del tecnico Juric sembra quella di confermarlo anche per la gara in trasferta contro la Sampdoria. Milinkovic-Savic si è da poco negativizzato dal Covid, il secondo portiere è Berisha ma Gemello è reduce da una prestazione incoraggiante. Il ballottaggio continuerà fino a pochi minuti dal fischio d’inizio, al momento Luca Gemello è leggermente in vantaggio per guidare i pali contro i blucerchiati.

Chi è Luca Gemello

Luca Gemello è un portiere italiano del Torino, classe 2000. E’ considerato un estremo difensore di grande prospettiva, anche dal punto di vista fisico è pronto per altissimi livelli. E’ considerato un portiere completo per le sue qualità tra i pali e in uscita, è molto alto ed il suo punto di forza è rappresentato dalle uscite. E’ reattivo ed è migliorato molto anche con i piedi. La carriera è iniziata dall’Under 17 del Torino, la prima vera esperienza è con il Fossano. Si mette in mostra anche con le maglie di Fermana e Renate. E’ tornato in prestito al Torino e il club granata ha deciso di puntarci.

“È un ragazzo solare a cui si vuole bene e che si allena sempre al top. Quando i ragazzi sono così poi spesso fanno bene perché hanno la mentalità giusta. Oggi ha fatto una partita dalla sicurezza strepitosa, sia per il gioco con i piedi che nelle poche parate che ha dovuto fare”, ha detto l’allenatore Juric in conferenza stampa. Dopo l’esordio in Serie A i suoi follower sono aumentati di molto. E’ un personaggio social, Gemello pubblica diverse foto sul profilo Instagram anche in compagnia della fidanzata.