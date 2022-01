Finale pazzesco a San Siro, lo Spezia ribalta il Milan tra mille polemiche. Lozano trascina il Napoli a Bologna

SportFair

Emozioni e sorprese nelle ultime partite della 22esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Milan. Partita di grande carattere per la squadra di Luciano Spalletti che ha conquistato meritamente i tre punti contro un avversario comunque importante come il Bologna. Prestazione altalenante per il Milan e anche sfortuna, la partita dello Spezia è stata di un buon livello.

Colpo grosso del Napoli che ha avuto la meglio del Bologna, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2. Spalletti si affida a Mertens come prima punta, alle sue spalle Elmas, Zielisnki e Lozano. I rossoblu rispondono con Arnautovic e Sansone. La partita si sblocca dopo 20 minuti con Lozano su assist di Elmas. Il Napoli continua a tenere il pallino del gioco e ancora Lozano chiude definitivamente l’incontro. Il Napoli sale a quota 46 punti, Bologna ferma a 27.

Passo falso del Milan contro lo Spezia, si tratta di una sconfitta pesantissima per la corsa scudetto, il tecnico Pioli non è riuscito ad approfittare del pareggio dell’Inter contro l’Atalanta. Tante occasioni nel primo tempo con Leao e Ibrahimovic, ma il risultato non si sblocca: strepitoso il portiere Provedel, autore solo dell’errore sul calcio di rigore procurato. Al 45′ grande occasione, Theo Hernandez sbaglia un calcio di rigore, passano pochi minuti e Leao porta in vantaggio il Milan. Lo Spezia non si arrende e l’ingresso di Agudelo cambia la partita, è proprio l’attaccante a siglare l’1-1. Clamoroso nel finale, Messias va in gol ma l’arbitro non concede il vantaggio e fischia una punizione, traversa dei rossoneri. Sul ribaltamento di fronte lo Spezia trova l’1-2 con Gyasi.