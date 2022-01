Lo slalom di Adelboden parla austriaco: Gstrein e Feller a pari merito dopo la prima manche

SportFair

Fabio Gstrein e Manuel Feller chiudono la prima manche dello slalom di Adelboden a pari merito, con il tempo di 54″06 e precedono Luca Aerni per soli 5 centesimi. Sarà comunque una seconda manche tiratissima, visti i minimi distacchi fra i concorrenti. Giuliano Razzoli, nono, autore di una bella manche, è staccato di soli 36 centesimi dall’accoppiata di testa.

Per l’Italia passano alla seconda manche anche Stefano Gross, 23/o a 93 centesimi, Tommaso Sala, 24/o a 98 e Alex Vinatzer, 28/o a 1″29.

Esce dai trenta invece Simon Maurberger, per soli 10 centesimi. Out Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti.

La seconda manche prenderà il via alle 13.30 con diretta su Rai Sport ed Eurosport.