Filippo Tortu furioso sui social! I ladri entrano in casa del campione olimpico: “cercavano la medaglia” [FOTO]

Spiacevole inconveniente per Filippo Tortu nella giornata di ieri. L’atleta azzurro, campione olimpico a Tokyo nella staffetta 4×100 si è sfogato sui social ieri sera per quanto accadutogli: i ladri sono entrati nella sua abitazione alla ricerca probabilmente della sua medaglia d’oro, che però non hanno trovato.

Tortu, intento ad allenarsi dopo aver preso per la seconda volta il Covid, ha così raccontato l’accaduto nelle sue Storie Instagram: “oggi nel tardo pomeriggio qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi la medaglia di Tokyo. Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano perchè l’avevo fatta mettere in banca tempo fa, dove rimarrà visto quanto successo… non ho parole“.