Un amore a primo… cartellino: colpo di fulmine tra il calciatore e l’arbitro, Jeff Hardeveld e Shona Shukrula ufficializzano la storia [FOTO]

Un amore a primo… cartellino. E’ stato un colpo di fulmine tra un calciatore e un arbitro, la storia ha fatto il giro di tutti i social. Si è formata la coppia Jeff Hardeveld e Shona Shukrula: lui è un calciatore professionista che gioca con la maglia dell’Emmen, lei è un arbitro della stessa categoria. I due hanno annunciato la relazione via social, è stata pubblicata una foto di Capodanno trascorso insieme a Roma. Si sono conosciuti in estate, durante una partita dell’Emmen, l’arbitro Shukrula era il quarto assistente di gara. La gara in questione è stata contro il Fc Eindhoven nel secondo turno di Keuken Kampionen Divisie, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 e ha visto l’espulsione di… Jeff Hardeveld a causa di un fallo da ultimo uomo al 91′.

Proprio in quella partita è scattato un colpo di fulmine tra Jeff Hardeveld e Shona Shukrula, decisivo è stato il cartellino rosso sventolato nei confronti del difensore. La coppia ha deciso di uscire allo scoperto. “Siamo a conoscenza del loro rapporto: per noi questa relazione non è un problema”, ha detto ad “Ad.nl” Dick van Egmond, capo degli arbitri olandesi. “Shona Shukrula non verrà assegnata alle partite a cui partecipa Jeff Hardeveld. Tutta la fortuna del mondo per la nuova coppia”. Jeff Hardeveld è un calciatore olandese, classe 1995 che gioca nel ruolo di terzino, può essere impiegato anche come centrale nella difesa a 4. E’ cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, poi nell’Under 21 dell’Utrecht e poi in prima squadra. E’ stato acquistato dall’Heracles, adesso il passaggio all’Emmen e la storia d’amore con l’arbitro Shona Shukrula.