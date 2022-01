La Serie A vince tre ricorsi contro le Asl: Toro, Udinese e Salernitana in campo. In quarantena solo il Bologna

SportFair

Colpo di scena sulla 21esima giornata del campionato di Serie A. La Lega ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro le Als che avano bloccato alcune squadre del massimo campionato italiano a causa dei casi positivi al Covid-19. Il Tar del Friuli Venezia Giulia, quello del Piemonte e quello della Campania hanno dato ragione alla Lega dopo la quarantena imposta della Asl a Torino, Udinese e Salernitana. Confermata, invece, la quarantena per il Bologna. La giornata si giocherà per intero, salta solo Cagliari-Bologna.

“Va sospesa l’ordinanza della Asl che, accertato che nel “Gruppo Squadra” del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al Covid-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo – prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati) – e non soltanto gli 8 soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, con la conseguenza che la squadra del Torino calcio non può prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 gennaio 2022 e per il 9 gennaio 2022. Ad avviso del Tar, che ha deciso in sede monocratica, l’ordinanza della A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 229, nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020”. Stesso discorso anche per Salernitana e Udinese.