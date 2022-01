La semi-rovesciata di Petagna: gol da antologia in Napoli-Sampdoria [VIDEO]

SportFair

Continua il programma della 21esima giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo nuove indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Una partita molto importante è quella tra Napoli e Sampdoria, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’ottimo pareggio contro la Juventus e ha intenzione di confermarsi, i blucerchiati dal ko contro il Cagliari.

Tante emozioni nel primo tempo. Al 30′ infortunio per Insigne, al suo posto dentro Politano. Gol annullato per fuorigioco a Juan Jesus, poi la magia di Petagna: l’ex Atalanta va in gol con una semi-rovesciata da antologia che ha fatto impazzire i presenti allo stadio.