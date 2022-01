La papera, l’infortunio e la morte del padre dopo la partita: gli ultimi giorni da incubo del portiere Badra Ali Sangare [VIDEO]

Gli ultimi giorni sono stati da incubo per Badra Ali Sangare, portiere della Costa d’Avorio impegnato nella Coppa d’Africa. L’ultima sfida si è conclusa sul risultato di 2-2, beffa contro la Sierra Leone. Dopo 12 minuti rigore sbagliato dal milanista Kessie, al 25′ il vantaggio di Haller. Al 55′ il pareggio di Kamara, poi il 2-1 di Nicolas Pepe. Sembrava fatta per la Costa d’Avorio, al 93′ il definitivo 2-2 ancora con Kamara. Kessie e compagni guidano la classifica del girone con 4 punti, poi la Guinea a 3, la Sierra Leone a 2 e l’Algeria a 1. Badra Ali Sangarè è stato un protagonista in negativo della partita contro la Sierra Leone: siamo allo scadere dell’ultimo minuto di recupero, gli avversari attaccano. L’ivoriano Kossounou rischia un retropassaggio insidioso, il portiere blocca il pallone prima di lasciarselo sfuggire, è un gioco da ragazzi per Kamara siglare il pareggio. Sangarè si accascia a terra particolarmente sofferente, accusando un problema al ginocchio.

Le ore subito successive alla partita sono state ancora più drammatiche, è infatti morto il padre del portiere. L’annuncio è arrivato direttamente dalla CAF attraverso un messaggio ufficiale sui profili social: “i nostri cuori si stringono intorno a Badra Ali Sangarè, che ha perso il padre quest’oggi. Sii forte”.

Badra Ali Sangaré è un portiere ivoriano del JDR Stars. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Académie J-M Guillou, poi tantissime esperienze con le maglie di Bingerville, Chonbury, BEC Tero Sasana, Olympic Charleroi, Séwé Sports, ASEC Mimosas, Tanda, Free State Stars, Uthongathi, JDR Stars. E’ entrato a far parte anche della Nazionale della Costa D’Avorio, nel complesso è stato protagonista di buone prestazioni, ma l’ultimo errore rischia di portare ad un cambio di gerarchie.

🇨🇮 93 minutes into the Game, Ivory Coast leading Sierra Leone 2-1 and then this happens… Choi! 😳 🙆🏽‍♂️

