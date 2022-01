La Lega Serie A ha deciso: 22ª e 23ª giornata con 5000 spettatori, ‘salva’ la SuperCoppa Italiana

E’ terminata l’Assemblea di Lega Serie A riunitasi d’urgenza quessto pomeriggio a causa dell’emergenza Covid: la Lega, come trapelato dalle anticipazioni, ha deciso di portare a 5000 spettatori la 22ª e 23ª giornata di Serie A.

I club hanno votato all’unanimità, ma la giornata di domani, la 21ª e la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, in programma per il 12 gennaio, restano con la precedenza capienza al 50% per una questione di tempo: risultava difficole, infatti, riorganizzare tutto in così poco tempo.