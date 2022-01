Kyrgios show agli Australian Open: vince al primo turno, esulta come Cristiano Ronaldo e… ruba la birra ai tifosi [VIDEO]

SportFair

E’ terminato il primo turno agli Australian Open. L’Italia sorride a metà, con solo tre azzurri che sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno: Berrettini, Sonego e Sinner.

Ad attirare l’attenzione di tutti gli appassionati di tennis, anche gli italiani, nella notte, è stato però uno dei padroni di casa del torneo, Nick Kyrgios.

L’australiano, famoso per i suoi modi eccentrici, dopo aver vinto il suo match di esordio ha esultato come Cristiano Ronaldo per poi scroccare un po’ di birra dal bicchiere di uno spettatore nella tribuna di Melbourne.

Una scelta non troppo intelligente in tempi di Covid, ma sicuramente una scenetta esilarante e bizzarra.