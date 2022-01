Kimi Raikkonen si dà al motocross: inizia un nuova avventura con un ruolo di prestigio per l’ex pilota di F1

SportFair

Inizia un nuovo capitolo per Kimi Raikkonen: l’ex pilota di Formula 1 ha un nuovo lavoro. Il finlandese, infatti, nel 2022 si dedicherà ad una delle sue più grandi passioni, il motocross. Raikonen sarà team leader in Kawasaki nel Mondiale di MXGP.

“Non è un segreto che da diversianno il motocross è una delle mie grandi passioni, ma questa squadra non è quello che chiamereste un hobby, è molto seria, molto concentrata e aspiriamo ad essere i migliori, possiamo“, ha dichiarato Raikkonen.

“Ora che mi sono ritirato dalle corse, potrò dedicare più tempo a questo progetto, non sulle questioni quotidiane ma più da un punto di vista strategico, sfruttando la mia esperienza su come funzionano i team e cosa crea successo su il palcoscenico mondiale“, ha aggiunto.

“Tutti, me compreso, sono felici che Kawasaki ci abbia scelto come team ufficiale. So che le possibilità di successo sono sempre maggiori con il supporto diretto della fabbrica, quindi questo si traduce in una grande opportunità per noi come la nuova Kawasaki Racing Squadra in MXGP“, ha concluso.