Kazuyoshi Miura è Immortale, in campo a 55 anni: ‘King Kazu’ si allena con una nuova squadra e scrive un’altra pagina di storia

Un record dopo l’altro. E’ il caso di Kazuyoshi Miura che ha deciso di continuare e sorprendere e di continuare a giocare a calcio. Il giapponese, che a febbraio compirà 55 anni, non ha intenzione di appendere le scarpette al chiodo e continuerà a scendere in campo. ‘King Kazu’ giocherà nella quarta divisione nipponica, si sta allenando ad Osaka e l’obiettivo è quello di scendere in campo fino all’età di 60 anni. “Voglio un club con una visione chiara, capace di giocare sempre per vincere”, ha detto il giocatore. Già nella scorsa stagione aveva migliorato il suo record di calciatore più anziano, giocando nella J-League (P1) per lo Yokohama FC. Si prepara a scrivere nuove pagine di storia nel mondo del calcio.

Chi è Kazuyoshi Miura

Kazuyoshi Miura è un calciatore, ex giocatore di calcio a 5 giapponese. E’ il giocatore più anziano nella storia del calcio professionistico, avendo superato nel 2018 il portiere inglese Kevin Poole che si ritirò dal calcio giocato a 51 anni nel 2014. Nel corso della sua lunga carriera ha indossato tantissime maglie, le prime sono state: Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú, Coritiba, Santos e Tokyo Verdy. Si è messo in mostra e ha attirato l’attenzione di un club italiano, il Genoa. E’ diventato il primo calciatore giapponese a giocare in Italia. E’ stato protagonista di uno storico gol nel derby contro la Sampdoria, è stato anche sfortunato a causa di una frattura al volto dopo un’entrata di Franco Baresi nella sfida contro il Milan. Lascia l’Italia e torna al Tokyo Verdy, poi Croazia Zagabria, Kyoto Sanga, Vissel Kōbe, Yokohama FC, Sydney FC, infine ancora Yokohama FC. E’ stato un punto di riferimento anche per la Nazionale giapponese.