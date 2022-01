Juventus dalla A alla Zakaria, in arrivo anche il centrocampista: il ‘sechs (sei)-bomb’ pronto a prendersi i bianconeri

SportFair

La Juventus lancia un altro segnale alle squadre in lotta per la Champions League e anche… per lo scudetto. I bianconeri sono gli assoluti protagonisti della sessione invernale di calciomercato e sono pronti a piazzare un altro colpo, questa volta a centrocampo. L’entusiasmo è alle stelle dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic, l’attaccante più forte del campionato di Serie A. La Juventus ha effettuato un sacrificio molto importante per assicurarsi le prestazioni del serbo, un’operazione complessiva da 90 milioni di euro, più un quinquennale al calciatore da 7 milioni di euro. Il tecnico Allegri potrà contare su una serie di soluzioni con l’arrivo dell’ex Fiorentina. Si allontana la cessione di Morata al Barcellona, lo spagnolo potrebbe rimanere in bianconero. A lasciare l’Italia potrebbero essere Kulusevski e Bentancur a centrocampo, entrambi in direzione Tottenham. E il sostituto dell’uruguaiano? Zakaria.

Chi è Denis Zakaria

Denis Zakaria è un calciatore svizzero classe 1996, centrocampista del Borussia M’gladbach. Si tratta di un centrocampista centrale che può giocare anche in zona un po’ arretrata, davanti alla coppia di difesa. Può giocare sia in un centrocampo a due che a tre, è paragonato a Vieira. E’ dotato di un ottimo atletismo e forza fisica, è bravo anche a costruire il gioco e nell’inserimento. E’ un calciatore completo in grado di svoltare il reparto dal punto fisico e qualitativo, è in grado di garantire anche qualche gol. E’ in scadenza di contratto con il Borussia M’gladbach, la Juventus ha messo sul piatto 5 milioni di euro più bonus, la richiesta del club tedesco è di 8. La trattativa è destinata a concludersi positivamente. E’ cresciuto nelle giovanili del Servette, poi l’esordio in prima squadra. Viene acquistato dallo Young Boys, ma l’esperienza più importante è proprio con il Borussia M’gladbach: colleziona 118 presenze e 11 gol. E’ un punto di riferimento anche con la Nazionale svizzera. Adesso la svolta della carriera con la possibilità di indossare la maglia della Juventus.

Al momento del suo arrivo era stato definito come “robusto” dal direttore sportivo Max Eberl e “8 puro” dall’allenatore Hütter. Secondo Raphael Honigstein, firma di ‘The Ahtletic’, “Zakaria è un ‘sechs-bomb’ (‘sechs’ è ‘sei’ in tedesco, ndr), un centrocampista difensivo dotato di straordinaria esplosività”.