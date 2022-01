Juventus-Vlahovic, definiti gli ultimi dettagli: tutte le cifre dell’affare del mercato invernale

SportFair

Ormai non ci sono più dubbi: Dusan Vlahovic è un nuovo attaccante della Juventus. Il club bianconero ha piazzato un colpo veramente importante per la seconda parte di stagione, in grado di spostare gli equilibri in campionato e Champions League. Attualmente è il miglior attaccante in Serie A, la Vecchia Signora ha piazzato un colpo di altissimo spessore per Serie A e Champions League.

Nella giornata di giovedì sono stati limati anche gli ultimi dettagli, l’intesa è totale. Agnelli ha deciso di sborsare a Commisso 75 milioni di euro (70 parte fissa e 5 di bonus), per il calciatore un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. E’ stata accontentata la volontà del serbo che ha sempre messo la Juventus in cima alla lista delle preferenze, al settimo cielo anche Massimiliano Allegri che potrà contare su un bomber inarrestabile. Definite anche le commissioni nei confronti degli agenti. Il calciatore dovrà sottoporsi ad un tampone, dopo la negatività raggiungerà Torino per visite mediche e firma del contratto.