Juventus, subito Vlahovic: offerta con contropartita alla Fiorentina, con un rilancio si può chiudere

La Juventus ha deciso di rompere gli indugi sul calciomercato. Si avvicina il gong e la Vecchia Signora non ha ancora piazzato colpi in entrata, entro il 31 chiuderà quasi sicuramente per l’arrivo di un attaccante nonostante le smentite della dirigenza. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande ripresa, è reduce da una serie di risultati positivi e vittorie, la classifica è molto più interessante non solo per il quarto posto. La squadra è forte in ogni reparto, ma soprattutto nella prima parte di stagione ha fatto emergere qualche lacuna, anche in attacco. Morata e Dybala sono due calciatori in grado di fare la differenza ma non sono goleador, Chiesa si è infortunato, Kean è una buona alternativa mentre Kulusevski deve ancora dimostrare tutte le sue qualità. Le strategie della Juventus sono chiare, si preannuncia un testa a testa.

Juventus, la situazione in attacco

Sono circolati tantissimi nomi per l’attacco della Juventus, anche quelli di Martial e Azmoun che sono ancora oggetto di valutazioni. Negli ultimi giorni è andato in scena un colloquio per Mauro Icardi, il Psg ha aperto alla soluzione del prestito senza obbligo di riscatto ma ha chiesto in cambio il ritorno di Kean proprio per sostituire l’ex Inter. La trattativa si è arenata, l’operazione non può andare in porto per una questione di regolamento. Kean ha già indossato due maglie in stagione (Everton e Juventus) ed un nuovo trasferimento viene bloccato dalle norme FIFA. Ecco perché la Juventus è tornata alla carica per Dusan Vlahovic. Il serbo è in scadenza di contratto nel 2023 e l’occasione per la Fiorentina di incassare subito una cifra alta è ghiotta. Come confermato anche da Barone, il calciatore non accetta soluzioni dall’Inghilterra, l’Arsenal ha messo sul piatto 70 milioni di euro ma l’ex Partizan tentenna. Il desiderio del calciatore è quello di indossare la maglia della Juventus. Nelle ultime ore si è registrato un nuovo assalto dei bianconeri e la trattativa può andare in porto già a gennaio. Sul piatto la Vecchia Signora ha messo 35 milioni di euro più il cartellino di Kulusevski (valutato altri 35 milioni). Al momento non c’è accordo, ma con un rilancio dei bianconeri la trattativa è destinata a concludersi positiviamente. L’ex Parma rappresenta una contrapartita gradita ai viola ma, evidentemente, con una valutazione minore. Per il serbo pronto un contratto da 6 milioni a stagione. Vlahovic è più vicino alla Juventus, il colpo della sessione invernale si avvicina.