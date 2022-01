La Juventus non ci sta: proteste per un rigore non concesso, fallo di mano di Mertens [VIDEO]

SportFair

Il big match della 20esima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli si è concluso sul punteggio di 1-1. Si tratta di un risultato che favorisce principalmente Milan e Inter, i rossoneri hanno vinto contro la Roma mentre i nerazzurri dovranno scendere in campo contro il Bologna dopo il rinvio della partita. Nel primo tempo vantaggio ospite con Mertens, nella ripresa il pareggio grazie ad un tiro di Chiesa deviato da Lobotka.

Si sono registrate le proteste da parte della Juventus per un calcio di rigore non concesso ai bianconeri. Alla fine del primo tempo Mertens colpisce il pallone con il braccio sulla punizione di Cuadrado: per l’arbitro c’è solo corner per la Juve, il VAR non interviene. Al termine della partita, dopo aver rivisto le immagini, si sono scatenate le proteste.