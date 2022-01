Juventus, perché Icardi è l’attaccante ideale per Allegri: l’ex I’Inter per sfruttare Cuadrado e Chiesa, l’11 che può svoltare la stagione [FOTO]

SportFair

Sono ore caldissime sul fronte calciomercato. E’ iniziata la sessione invernale e le squadre del campionato di Serie A sono pronte a rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Una squadra che ha sicuramente bisogno di innesti è la Juventus. La prima parte di campionato della compagine di Massimiliano Allegri non è stata di certo entusiasmante, i bianconeri hanno fatto i conti con qualche passo falso di troppo. In Champions League è stato staccato il pass agli ottavi di finale come prima del girone, ma la squadra non sembra così attrezzata per arrivare fino in fondo alla competizione. La dirigenza ha deciso di muoversi sul mercato già per la sessione di gennaio, i problemi più grandi si sono riscontrati a centrocampo, ma le mosse si registrano soprattutto in attacco.

Juventus, la situazione di Morata e l’arrivo di Icardi

Alvaro Morata ha già raggiunto l’accordo con il Barcellona, con ogni probabilità lo spagnolo indosserà la maglia blaugrana. Il tecnico Allegri ha bloccato la cessione immediata dell’ex Real Madrid, conta di schierare l’attaccante nelle prossime partite contro Napoli, Roma e in Supercoppa contro l’Inter. Poi la cessione dovrebbe concretizzarsi. Non ha senso confermare in rosa un calciatore con la testa altrove, Morata pensa anche al futuro e il progetto prospettato dal Barcellona lo stuzzica molto. Lo spagnolo è un calciatore di ottimo livello, ma non si tratta di un attaccante insostituibile. E’ un giocatore di movimento, ma dal punto di vista realizzativo non è in grado di fare la differenza. Ed è quello che è mancato alla Juventus nella prima parte di stagione. Un vero goleador. Allegri ha tentato un approccio per Suarez come sostituto, un vecchio pallino dei bianconeri. Ma questa volta è stato l’uruguaiano a rifiutare. La dirigenza si è tuffata così su Mauro Icardi, un altro vecchio obiettivo. L’argentino non è un punto di riferimento per il Psg e non gioca con continuità, è chiuso da campioni come Mbappé, Neymar e Messi. Il ruolo di riserva non può essere accettato da un calciatore del suo valore, per questo motivo la trattativa con la Juventus è entrata nel vivo.

Il Psg ha aperto ad una soluzione di prestito anche per 18 mesi, con quest’ultima situazione sarà necessario l’obbligo di riscatto, mentre con un prestito di 6 mesi il club francese potrebbe ‘accontentarsi’ del diritto di riscatto. Stiamo comunque parlando di un attaccante di altissimo livello e che non farà fatica ad ambientarsi con il calcio italiano, anche il diritto di riscatto può essere considerato ipoteticamente un obbligo considerando il lungo corteggiamento della Juventus per Icardi.

Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza, un attaccante ideale per il gioco di Allegri. Il 4-3-3 del tecnico livornese permette di sfruttare il lavoro degli esterni, nella prima parte di stagione è mancato un finalizzatore. Con Icardi si va a nozze. L’intenzione è quella di sfruttare la corsia di destra con Cuadrado nel ruolo di terzino in grado di mettere in area palloni pericolosissimi, più la velocità di Chiesa con l’ex Fiorentina in grado di creare sempre la superiorità numerica. Sull’altra fascia lo stesso lavoro è richiesto anche ad Alex Sandro o Pellegrini e uno tra Dybala e Bernardeschi. Al resto ci pensa Icardi, vero attaccante da area di rigore.