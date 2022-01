Juventus-Napoli rischia di saltare: anche Spalletti positivo, l’Asl potrebbe impedire la partenza per Torino

Il Covid ed il numero di contagi in tutta Italia sta mettendo a rischio anche il campionato di Serie A. Le partite per giovedì sono regolarmente in programma ma ce n’è una che rischia di saltare: stiamo parlando del big match tra Juventus e Napoli.

La squadra partenopea sta facendo i conti col Covid: tanti i casi di Covid, oggi anche il tecnico Spalletti è risultato positivo, dunque l’Asl sta valutando se il Napoli potrà partire alla volta di Torino o meno. Insieme a Spalletti sono positivi Osimhen, Lozano ed Elmas, mai tornati dalle vacanze natalizie, Mario Rui, che si è allenato a Castel Volturno e Malcuit.