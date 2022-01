Juventus-Napoli 1-1, le pagelle di SportFair: Mertens chiama e Chiesa risponde, due episodi decidono il big match

SportFair

In attesa dei recuperi delle partite rinviate a causa del Covid, si è conclusa la 20esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Juventus e Napoli nel big match. Le due squadre erano reduci da un periodo molto diverso, la squadra di Allegri è in risalita dopo una prima parte di stagione molto deludente, al contrario la compagine di Spalletti non ha entusiasmato nelle ultime partite. Nei primi minuti la partita è equilibrata, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, McKennie sfiora il gol di testa. A passare in vantaggio è, però, il Napoli con il solito Mertens che beffa la difesa dei bianconeri. Nella ripresa la Juventus entra meglio in campo e trova il gol di Chiesa con il tiro deviato da Lobotka. Nel finale le due squadre ci provano, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1. Napoli a quota 35, Napoli a 40.

Juventus-Napoli, le pagelle di SportFair

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 6: non è responsabile sul gol di Mertens, quando chiamato in causa risponde presente.

Cuadrado voto 6: è protagonista in occasione del gol del pareggio, in difesa rischia un po’ troppo. Professore di matematica.

De Ligt voto 6: è anche sfortunato in occasione del gol di Mertens, per il resto dimostra grande fisicità. Incedibile.

Rugani voto 6: è una buona riserva. Non era una partita facile contro avversari veloci.

Alex Sandro voto 5.5: è sempre più un mistero, non riesce più a fare la differenza.

McKennie voto 6.5: si divora il gol del vantaggio dopo pochi minuti. Il suo lavoro a centrocampo è comunque prezioso. Affamato.

Locatelli voto 5.5: qualità enormi, oggi sbaglia troppi passaggi non da lui.

Rabiot voto 5.5: si è visto poco, non è lucido nelle fasi importanti della partita. Quando una partita all’altezza?

Chiesa voto 7: l’infortunio è ormai alle spalle, si dimostra sempre decisivo. Pareggia i conti con un tiro deviato. Parte palla al piede.

Bernardeschi voto 5.5: tanto sacrificio, ma dal punto di vista qualitativo non ci siamo. Involuzione rispetto alle ultime prestazioni.

Morata voto 6: è stato dichiarato incedibile da Allegri, risponde con una prestazione solo di sacrificio. In direzione blaugrana.

A disp. Perin, Senko, De Sciglio s.v., Arthur, Dybala 6, Kean s.v., Bentancur 6, Kulusevski s.v.

Napoli (4-2-3-1):

Ospina voto 6: non può nulla sul tiro di Chiesa, respinge tiri pericolosi dalla distanza.

Di Lorenzo voto 6.5: è tornato su ottimi livelli, la prestazione è incoraggiante anche dal punto di vista qualitativo.

Rrahmani voto 6: in dubbio fino all’ultimo minuto, gioca e limita gli attaccanti bianconeri.

Juan Jesus voto 6: come il compagno di reparto. La differenza? La sua presenza non è stata mai in dubbio.

Ghoulam voto 5.5: era uno dei terzini più forti al mondo, oggi è un lontano parente.

Demme voto 6: pochi inserimenti per un calciatore in grado di andare in gol. Demme perché.

Lobotka voto 5.5: decisivo in negativo con la deviazione in occasione del gol di Chiesa. Robotka.

Politano voto 6.5: assist per Mertens, poi tanto lavoro di sacrificio per i compagni.

Zielinski voto 6: schierato più vicino alla porta, risponde con una prestazione di alti e bassi.

Insigne voto 6: troppo poco per un calciatore con le sue qualità. Testa al Toronto?

Mertens voto 7: sempre lui, sblocca il risultato con un tiro preciso. E’ l’uomo in più di questa squadra.

A disp. Marfella, Elmas 6, Idiasak, Petagna s.v., Zanoli s.v., Spedalieri, Costanzo, Vergara