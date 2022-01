Juventus, la strategia dopo l’infortunio di Chiesa: i nomi per il sostituto, soluzioni in Italia e all’estero

SportFair

L’infortunio di Federico Chiesa ha rovinato le strategie della Juventus. L’attaccante si è sottoposto agli esami dopo il problema contro la Roma, il calciatore ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà costretto ad operarsi e la stagione può essere considerata finita, si tratta di un’assenza gravissima per il club bianconero e per la Nazionale italiana. Chiesa si è dimostrato un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi partita, anche dal punto di vista realizzativo era un punto di riferimento. La Juventus potrebbe cambiare strategia sul mercato, potrebbe essere bloccato l’arrivo di una prima punta a favore di un esterno in grado di giocare come prima punta.

I nomi per la Juventus

Kulusevski era sul mercato e negli ultimi giorni sono andati in scena contatti con il Tottenham. L’ex Parma è stato importante nel successo contro la Roma con il gol del momentaneo 3-3, in più l’infortunio di Chiesa ha obbligato il club bianconero a cambiare strategia: il classe 2000 è stato dichiarato incedibile. L’obiettivo numero uno per l’attacco era quello di Mauro Icardi, l’argentino ieri ha giocato titolare nella partita del Psg contro il Lione. E’ da escludere l’arrivo di due attaccanti, la priorità adesso è rappresentata da un esterno. Sono già circolati i primi nomi. La soluzione in Italia porta a Domenico Berardi, protagonista con il Sassuolo, la volontà del calciatore è quella di cambiare aria. Le ipotesi dall’estero sono Anthony Martial del Manchester United e Ousmane Dembele del Barcellona.