Juventus, è rivoluzione: in chiusure altre cinque operazioni dopo Vlahovic

E’ una Juventus scatenata sul fronte calciomercato, i bianconeri sono i grandi protagonisti della sessione invernale. Dopo una prima parte di stagione altalenante, la squadra di Allegri si prepara ad un ruolo di assoluta protagonista in campionato e Champions League. Il primo grandissimo colpo è stato l’arrivo in attacco di Dusan Vlahovic. La Vecchia Signora ha chiuso l’operazione con la Fiorentina per un totale di 90 milioni di euro, al calciatore un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione, il serbo è già a disposizione di Massimiliano Allegri e sarà a pronto per il ritorno in campo dopo la sosta.

Finita? Macché. La Juventus ha chiuso anche una doppia trattativa in uscita con il Tottenham, si tratta di Kulusevski e Bentancur. Nelle casse del club bianconero 60 milioni di euro (40 milioni tra prestito e obbligo per Kulusevski e 20 milioni per Bentancur). In entrata sono pronti altri due innesti: è stata definita la trattativa con il Borussia Monchengladbach per Denis Zakaria, operazione totale da 8 milioni di euro. Passi in avanti anche per l’arrivo di Nahitan Nandez del Cagliari, al club sardo il prestito dell’attaccante Kaio Jorge. L’uruguaino è un centrocampista completo in grado di garantire qualità e quantità.

La Juventus cambia volto per la seconda parte della stagione, la squadra è migliorata tantissimo e può rientrare in corsa per qualsiasi obiettivo. La dirigenza ha deciso di intervenire su centrocampo e attacco, i reparti che hanno evidenziato le maggiori lacune.