Juventus-Fiorentina, striscione dei tifosi bianconeri all’esterno dello stadio Franchi: “non contate un c…o” [FOTO]

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa in vista dell’esordio di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. Il club bianconero ha piazzato un colpo di altissimo livello con l’arrivo del calciatore più forte del campionato di Serie A, l’operazione complessiva è stata chiusa per 90 milioni di euro. L’intesa con il serbo è stata raggiunta per un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. Le reazioni delle due tifoserie sono state completamente diverse, i bianconeri sono in delirio per l’arrivo di un calciatore in grado di spostare gli equilibri, i viola hanno contestato pesantemente il calciatore e la dirigenza.

Anche i tifosi della Juventus hanno deciso di uscire allo scoperto attraverso uno striscione. “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c….o!. Viola m…a”, la firma è di Viking Juve. Lo striscione è stato subito rimosso dalla Digos ed è stato esposto all’esterno dello stadio Franchi, dal lato della Curva Fiesole. Al momento non è stata avviata un’indagine.