Juventus forza 4, Allegri ‘gioca’ contro la Sampdoria: dominio e quarti di Coppa Italia

Continua l’ottimo momento della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri sembra aver preso le misure e si candida ad un ruolo da protagonista per la seconda parte di stagione. In attesa della sfida della 23esima giornata del campionato di Serie A contro il Milan, i bianconeri sono scesi in campo negli ottavi di finale di Coppa Italia, la sfida contro la Sampdoria non è stata mai in discussione. Soprattutto nel primo tempo la Juventus ha dominato in lungo ed in largo, nel secondo tempo un leggero blackout con i blucerchiati che hanno accorciato le distanze, poi la Juventus ha subito rimesso le distanze. I bianconeri affronteranno la vincente di tra Sassuolo e Cagliari.

La partita

In panchina c’è Landucci, il tecnico Allegri è squalificato. La Juventus mette subito sotto la Sampdoria, già dai primi minuti. Allegri si affida a Morata e Kulusevski dal primo minuto, solo panchina per Dybala. Nei primi minuti Cuadrado in grande spolvero, il colombiano si è confermato ancora una volta uno dei migliori. La gara si sblocca proprio al 25′ con l’ex Fiorentina: calcio di punizione e una leggera deviazione beffa il portiere Falcone. Passa appena un minuto e il raddoppio di Morata viene annullato per un fallo di Rabiot. La Juventus continua a spingere, diverse occasioni per Arthur. Al 52′ i padroni di casa raddoppiano con un colpo di testa di Rugani. Qualche disattenzione di troppo per la Juventus e la Sampdoria accorcia con un bel gol di Conti. Nel finale la Juve dilaga con Dybala (il pubblico in piedi dopo il gol) e con Morata su calcio di rigore. Finisce 4-1.