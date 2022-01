La Juventus rompe gli indugi: contatto con il Psg per Icardi, è l’argentino il sogno di Allegri

SportFair

Entra nel vivo il calciomercato della Juventus, si preannuncia una mezza rivoluzione in attacco. La prima parte di stagione è stata troppo altalenante, bene in Champions League mentre in campionato la squadra ha registrato troppi passi falsi. In particolar modo il centrocampo ha fatto emergere qualche problema di troppo, le manovre dei bianconeri si sono concentrate comunque per il reparto avanzato. Sono due i calciatori in uscita, si tratta di Alvaro Morata vicinissimo al Barcellona e l’ex Parma Kulusevski che potrebbe raggiungere Antonio Conte al Tottenham. La Juventus ha sondato tanti nomi per l’attacco, ma il sogno è Mauro Icardi.

Icardi-Juve, la trattativa

La Juventus ha valutato alcuni nomi per l’attacco, è stato proposto Depay ma non è l’obiettivo numero uno, stesso discorso per Dembele. Il calciatore del Sassuolo Scamacca rappresenta un’alternativa, mentre le voci su Lacazette e Aubameyang non hanno trovato conferme. Non è da sottovalutare Origi del Liverpool. Il preferito di Allegri è Mauro Icardi. E’ andato in scena un primo colloquio tra la Juventus e il Psg, il problema continua ad essere la formula. Il club francese ha chiesto l’obbligo di riscatto dopo il prestito, i bianconeri spingono per il diritto. Ancora non si è parlato di cifre. Il calciatore ha già dato l’ok al ritorno in Italia, l’argentino rappresenta un pupillo del club bianconero.