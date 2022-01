Juventus, riscontrata aritmia cardiaca: Marco Da Graca costretto a fermarsi

SportFair

Un altro caso di aritmia cardiaca nel mondo del calcio, uno dei migliori talenti in prospettiva dovrà fermarsi. Stiamo parlando di Marco Da Graca, calciatore della Juventus che sarà sottoposto a un intervento di ablazione. Dovrà rimanere lontano dai campi per almeno 30 giorni. Il calciatore non potrà prendere parte alle partite dell’Under 23, è infatti un punto di riferimento della squadra di Lamberto Zauli. E’ stato chiamato in causa anche in prima squadra, in particolar modo Allegri gli ha concesso l’esordio addirittura in Champions League. In Serie A non ha fatto ancora il suo esordio, ma si è accomodato diverse volte in panchina.

“Juventus Football Club comunica che il calciatore dell’U23 Marco Da Graca nei prossimi giorni sarà sottoposto ad un intervento di ablazione in seguito al riscontro di un’aritmia cardiaca. I tempi stimati per la ripresa dell’attività agonistica sono di 30 giorni”.

Chi è Marco Da Graca

Marco Da Graca è un calciatore italiano, attaccante della Juventus Under 23. Si tratta di un attaccante mancino, nei primi anni della carriera ha giocato da esterno, adesso ha trovato la giusta collocazione da attaccante centrale. E’ cresciuto nelle giovanili del calcio Sicilia all’età di 10 anni, poi si è trasferito nella Primavera del Palermo. Infine il prestito alla Juventus, con il riscatto nel 2019 per 600.000 euro. E’ stato subito inserito nella squadra Under 23 e si è messo subito in mostra grazie alle sue qualità tecniche e fisiche. L’esordio con i bianconeri è stato in Coppa Italia contro la Spal, in Champions League nella sfida contro il Malmoe. Adesso dovrà pensare alla sua salute e poi tornare grande protagonista.