Jorginho, scoppia un caso mediatico in Inghilterra: “beccato sull’app di incontri” [FOTO]

Jorginho è uno dei migliori centrocampisti in circolazione, è un punto di riferimento per il Chelsea e anche per la Nazionale italiana nonostante qualche errore di troppo nelle ultime decisive partite. E’ dotato di una qualità sopra la media e si è dimostrato anche un calciatore di grande personalità. Nel frattempo è finito sulle copertine dei giornali inglesi per una questione che non ha nulla a che vedere con il campo di calcio.

L’ex Napoli non è stato convocato da Mancini per lo stage con la Nazionale per lasciarlo recuperare dopo gli ultimi impegni. Il centrocampista ha lasciato Londra per godersi una vacanza a Miami, un viaggio senza la sua fidanzata che è rimasta a casa con il figlio Jax. Sui social è emerso un dettaglio che ha scatenato le prime voci che riguardano Jorginho.

In Inghilterra è scoppiato un caso mediatico su un presunto scandalo, il ‘The Sun’ ha svelato i retroscena sul viaggio in Florida. Alcuni utenti hanno notato il profilo di Jorginho su “Raya”, una piattaforma social di appuntamenti riservata ai personaggi famosi. Si tratta di un’app molto simile a Tinder, dove lo scopo è quello di incontrare altre persone. Il profilo di Jorginho sarebbe collegato a quello Instagram che può vantare oltre 3 milioni di euro. Una vicenda ancora poco chiara, ma che in Inghilterra non è passata inosservata.