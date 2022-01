Troppo Tsitsipas per Sinner! Il greco chiude la pratica Jannik in 3 set: l’azzurro eliminato dagli Australian Open, out anche Fognini-Bolelli

SportFair

Niente da fare per Jannik Sinner oggi in campo per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista altoatesino ha fatto i conti con un fenomenale Tsitsipas, che ha giocato un match impeccabile, aggiudicandosi la vittoria in 3 set, in poco meno di due ore.

Tsitsipas batte Sinner col punteggio di 6-3, 6-4, 6-2, staccando così il pass per le semifinali dello Slam australiano, dove sfiderá il vincente tra Medvedev e Auger-Aliassime. Nemmeno l’interruzione per pioggia ha distratto il campione greco, rimasto sempre concentrato nel suo match.

Giornata amara per l’Italia: anche Fognini e Bolelli sono stati eliminati si quarti dal torneo di doppio. La coppia azzurra ha ceduto in 2 set al duo formato da Ram e Salsbury.