Jannik Sinner domina Taro Daniel e raggiunge Berrettini agli ottavi degli Australian Open

SportFair

Jannik Sinner vola agli Australian Open e raggiunge agli ottavi di finale Matteo Berrettini. Il classe 2001 è sceso in campo contro Taro Daniel e ha dominato in lungo ed in largo, solo il secondo set è stato negativo per il tennista italiano.

Sinner ha confermato ancora una volta il suo grande talento, anche oggi ha giocato un tennis di altissimo livello. Il primo set si è concluso 4-6, poi la reazione del giapponese che ha portato a casa il secondo set (6-1). Senza storia gli ultimi due set, Sinner ha chiuso 3-6 e 1-6. Un 1-3 che lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro.