Jack Miller positivo al Covid-19, non può viaggiare: salterà la presentazione del team Ducati [VIDEO]

Spiacevoli notizie in casa Ducati: Jack Miller, che sarebbe dovuto tornare in Europa in questi giorni in vista della presentazione del team di Borgo Panigale in programma il 28 gennaio, dovrà restare in Australia poichè risultato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo è stato il pilota stesso con un video sui social: “purtroppo, come si può vedere, sono ancora qui a casa in Australia a causa di un test COVID-19 positivo. Attualmente non sono in grado di viaggiare e mancherò alla presentazione della squadra. Volevo solo farvi sapere che sto bene, non ho nessun sintomo, e sono in grado di continuare con i miei allenamenti qui. Ma non posso viaggiare in questo momento. Mi mancate tutti e non vedo l’ora di rivedervi presto”, ha dichiarato Miller.