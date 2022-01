Italia, i convocati per lo stage: in attacco ci sono Balotelli e Joao Pedro!

SportFair

Le ultime indiscrezioni sono state confermate: Mario Balotelli torna in Nazionale. Il Ct Roberto Mancini ha ufficializzato l’elenco dei calciatori per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio a Coverciano, nell’elenco figura anche l’attaccante dell’Adana. SuperMario sta trascinando il club turco con gol e grandi prestazioni, potrebbe rappresentare una soluzione importante in vista degli spareggi di marzo per il Mondiale in Qatar del 2022. In porta Carnesecchi, in difesa ci sono Biraghi, De Sciglio, Scalvini e Toloi, a centrocampo Fagioli, Frattesi e Ricci. In attacco Mario Balotelli e la new entry Joao Pedro. Poi Raspadori, Scamacca e Zaccagni.

PORTIERI

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Alessio Cragno (Cagliari)

Alex Meret (Napoli)

Salvatore Sirigu (Genoa)

DIFENSORI

Alessandro Bastoni (Inter)

Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Davide Calabria (Milan)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Mattia De Sciglio (Juventus)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Alessandro Florenzi (Milan)

Luiz Felipe (Lazio)

Gianluca Mancini (Roma)

Luca Pellegrini (Juventus)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Rafael Toloi (Atalanta);

CENTROCAMPISTI

Nicolò Barella (Inter)

Bryan Cristante (Roma)

Nicolò Fagioli (Cremonese)

Davide Frattesi (Sassuolo)

Manuel Locatelli (Juventus)

Matteo Pessina (Atalanta)

Samuele Ricci (Empoli)

Stefano Sensi (Inter)

Sandro Tonali (Milan);

ATTACCANTI

Mario Balotelli (Adana Demirspor)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Federico Bernardeschi (Juventus)

Ciro Immobile (Lazio)

Lorenzo Insigne (Napoli)

Joao Pedro (Cagliari)

Giacomo Raspadori (Sassuolo)

Gianluca Scamacca (Sassuolo)

Mattia Zaccagni (Lazio)

Nicolò Zaniolo (Roma).