Follia dei tifosi, invasione di campo con un coltello: paura durante San Paolo-Palmeiras [VIDEO]

Grande paura durante la partita tra San Paolo e Palmeiras, sfida valida per la partita di coppa brasiliana. Una follia si è verificata nel finale di match, con il risultato di 0-1 a favore del Palmeiras. Gli animi si surriscaldano, in campo ma soprattutto sulle tribune dell’Arena Barueri.

Quattro tifosi del San Paolo hanno invaso il campo per aggredire gli avversari, in più sul rettangolo di gioco è stato lanciato un coltello. Come testimoniato dal terzino sinistro del Verdão Ian, il coltello è stato trovato sul terreno di gioco assieme a un pezzo di seggiolino. La gara è stata interrotta per qualche minuto e poi è ripresa regolarmente. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-1.