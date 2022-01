L’intervista dell’allenatore inglese è surreale: la domanda è sul calcio, lui risponde parlando di alberi, pinguini e acqua del bagno [VIDEO]

SportFair

E’ già diventata l’intervista dell’anno. Il compito di un allenatore è quello di guidare al meglio la squadra ma anche quella di essere un buon comunicatore. Non è sempre facile rispondere alle domande dei giornalisti, un episodio veramente particolare si è verificato in Inghilterra. Non stiamo parlando della Premier League, ma delle serie minori. Il divertente protagonista è stato Mark Molesley, allenatore dell’Aldershot Town.

L’intervista dell’allenatore è stata surreale ed in poco tempo è diventare virale sul web. La squadra disputa il campionato di National League, la quinta serie inglese. Molesley è stato intervistato dall’ufficio stampa del club prima della sfida di FA Trophy contro il Bromley e la risposta è stata sorprendente.

“Quali sono i tuoi pensieri prima di una partita?”, l’allenatore risponde così: “se un albero cade e non c’è nessuno a sentirlo cadere, fa rumore? Un pinguino può sentire freddo? Come va l’acqua del tuo bagno quando tiri lo sciacquone, in senso orario o antiorario?. Sono queste le domande che ci verranno poste e alle quali noi dobbiamo dare delle risposte”.