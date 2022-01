Inter-Venezia a rischio rinvio: focolaio di Covid-19 nella squadra di Zanetti

SportFair

E’ già altissima l’attesa per la 23esima giornata del campionato di Serie A. L’ultimo turno ha registrato i passi falsi di Atalanta, Inter e Milan in particolar modo la sconfitta dei rossoneri è stata molto sorprendente. Si rilancia il Napoli e la classifica della Juventus è sempre più interessante, in vista del prossimo big match tra Milan e Juventus.

Una partita della prossima giornata è a rischio rinvio: si tratta di Inter-Venezia. Secondo le ultime notizie che sono circolate si sarebbe registrato un focolaio nella squadra di Paolo Zanetti. I calciatori sono stati sottoposti a tamponi rapidi e alcuni hanno dato esito positivo, al momento non è stato comunicato il numero dei contagiati. Il club non ha pubblicato alcun comunicato, è in attesa di avere un quadro completo sul numero dei coinvolti. La trasferta contro l’Inter, prevista per domenica 23 gennaio alle 18, è a rischio rinvio. Secondo le nuove regole il rinvio scatta in modo automatico con il 35% di positività nella squadra. La situazione sarà sicuramente più chiara già nelle prossime ore.