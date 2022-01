Commisso senza freni, l’Inter prepara un esposto contro il presidente della Fiorentina

SportFair

E’ un rapporto sempre più di grande tensione tra l’Inter e Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina è stato autore di continui attacchi nei confronti delle squadre italiane che hanno manifestato difficoltà dal punto di vista economico, le ultime dichiarazioni del presidente viola hanno fatto infuriare il club nerazzurro. “Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri”, aveva detto Commisso al Financial Times.

Le dichiarazioni non sono andate giù al club nerazzurro, secondo le ultime indiscrezioni l’Inter starebbe valutando un esposto alla Procura della Figc. Anche i rapporti tra i due club rischiano di compromettersi definitivamente.