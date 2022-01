Inter, pazza idea per l’attacco: contatto con Caicedo, è la richiesta di Inzaghi per sostituire Correa

SportFair

L’Inter continua a guidare la classifica del campionato di Serie A, si tratta della squadra più attrezzata per la vittoria dello scudetto. Il club nerazzurro è reduce dal pareggio in Serie A contro l’Atalanta, l’obiettivo è quello di tornare al successo già dalla sfida contro il Venezia. In Coppa Italia la compagine di Simone Inzaghi ha rischiato tantissimo contro la sorpresa Empoli, la qualificazione ai quarti di finale è stata raggiunta solo ai tempi supplementari.

La dirigenza si è messa alla ricerca di un attaccante, nell’ultima partita si è fatto male Correa. Il Tucu ha riportato una distrazione ai flessori della coscia sinistra e dovrà rimanere lontano dal campo per almeno un mese. Nel reparto avanzato sono disponibili solo tre attaccanti: Lautaro, Sanchez e Dzeko. Si pensa ad un’operazione low-cost, si tratta di un pupillo di Simone Inzaghi: Caicedo, attualmente al Genoa e protagonista proprio con il tecnico nerazzurro ai tempi della Lazio.