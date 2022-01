Inter, Marotta conferma: i nerazzurri su Dybala!

SportFair

L’Inter prepara l’offerta per Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto con la Juventus, sembrava fatta per il rinnovo con i bianconeri, nelle ultime settimane però si sono registrati momenti di grande tensione. La Joya non ha gradito l’atteggiamento della dirigenza che ha punzecchiato il calciatore durante alcune interviste. Dopo il gol contro l’Udinese, Dybala ha esultato polemicamente con sguardo di sfida verso la tribuna.

Beppe Marotta ha affrontato l’argomento ai microfoni di DAZN: “se sono io l’amico che cercava Dybala? No, ero a casa”, con riferimento alla parole del calciatore nel post partita: “cercavo un amico in tribuna”.

“È normale che quando un giocatore come lui arriva a scadenza ci siano delle voci. È l’aspirazione di ogni club monitorare le opportunità di mercato, con l’ambizione di avere l’asticella sempre molto alta. I tentativi vanno fatti con tutti, ma abbiamo un parco di quattro attaccanti molto forti, molto professionali e siamo a posto così”, conferma Marotta.