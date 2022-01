Inter-Lazio 2-1, le pagelle di SportFair: asso di Bastoni, gol e assist per il difensore di maggiore qualità

SportFair

L’Inter non si ferma più e continua a fare la voce grossa nel campionato di Serie A, successo anche contro la Lazio. Il posticipo della 21esima giornata del campionato non è stato per nulla banale e ha fornito nuove indicazioni per le zone alte della classifica. La squadra di Simone Inzaghi ha confermato l’ottimo momento di forma, i biancocelesti possono contare su una squadra forte ma Sarri continua a pagare le disattenzioni in difesa. Al 17′ gol annullato per fuorigioco millimetrico di Lautaro Martinez. Al 30′ la partita si sblocca con un tiro da lontano di Bastoni. Errori di Handanovic, Skriniar e de Vrij, l’attaccante Immobile ne approfitta per l’1-1. Nel secondo tempo Skriniar si fa perdonare e mette a segno il gol del definitivo 2-1. L’Inter vola a 49 punti.

Inter-Lazio, le pagelle di SportFair

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 5: sbaglia in occasione del gol di Immobile. Frittatona.

Skriniar voto 6.5: è responsabile di una disattenzione in occasione del gol di Immobile. Frittatina. Ma si riscatta con il gol.

De Vrij voto 5.5: come Skriniar ma non segna.

Bastoni voto 7.5: si inventa il gol con un tiro della domenica. Asso di bastoni. Gol e assist.

Dumfries voto 6: continua la crescita personale, oggi è stato protagonista di buoni cross.

Barella voto 6: qualche inserimento e come al solito tanto sacrificio. Oggi non fa la differenza.

Brozovic voto 6.5: fa girare bene la squadra e si prende la responsabilità di tanti palloni.

Gagliardini voto 6: una partita… Gagliarda. La qualità va migliorata.

Perisic voto 6: la solita partita di grande corsa, va vicino al gol nel secondo tempo. Duracell.

Sanchez voto 5.5: partita deludente per il cileno che non riesce a cambiare passo.

Lautaro voto 6: solo sfortuna, un grande Strakosha e un gol annullato.

A disposizione: Rovida, Radu, Vecino, Dzeko 6, Sensi, Ranocchia, Correa 6, Vidal s.v., Dimarco s.v., D’Ambrosio, Darmian s.v., Curatolo.

Lazio (4-3-3):

Strakosha voto 7: riscatta le ultime prestazioni altalenanti con parate di altissimo livello.

Hysaj voto 5: troppo in difficoltà soprattutto in fase difensiva, non riesce a contenere gli avversari.

Luiz Felipe voto 6: con le unghie e con i denti, salva un gol già fatto.

Radu voto 5.5: si fa saltare quasi sempre in velocità, partita di grande sofferenza.

Marusic voto 5l5: non riesce a spingere con continuità, sbaglia anche in fase di disimpegno.

Milinkovic-Savic voto 6: partita ‘onesta’ per un calciatore che aveva abituato troppo bene nelle ultime partite.

Cataldi voto 6.5: pennella in occasione del gol del pareggio di Immobile.

Basic voto 5.5: brutta prestazione, viene ammonito e poi sostituito.

Felipe Anderson voto 5.5: il suo punto di forza? L’uno contro uno. Oggi non lo fa vedere.

Immobile voto 7: media realizzativa impressionante, anche oggi timbra il cartellino.

Pedro voto 6: un’occasione pericolosa ma non è concreto.

A disposizione: Reina, Adamonis, Vavro, Patric, André Anderson, Lazzari s.v., Leiva 6, Romero, Luis Alberto 6, Moro, Muriqi, Zaccagni 5.5.