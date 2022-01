Inter, la maglia contro la Juventus è interattiva: inquadri il codice e parte l’inno [FOTO]

SportFair

Si avvicina sempre di più la partita di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, una sfida tra le squadre più forti del campionato di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica e sono la squadra più in forma del momento, il merito è anche dell’allenatore Simone Inzaghi che continua a dimostrarsi uno dei migliori. In risalita la compagine di Allegri, nonostante qualche pareggio di troppo, il rendimento delle ultime partite è stato di alto livello.

Nel frattempo una curiosità in vista della partita di mercoledì. L’Inter scenderà in campo con una maglia interattiva realizzata in collaborazione con Socios.com, lo sponsor del club. Il logo sarà costituito da un QR code e dalla scritta “The Sound of Inter”. Inquadrando il QR Code partirà il coro “C’è Solo l’Inter”. I tifosi potranno poi acquistare la divisa. Si tratta di una novità veramente rivoluzionaria, un primo passo che conferma il progresso tecnologico anche per i club di calcio.