Inter-Juventus, proteste nerazzurre per un rigore non concesso: Inzaghi distrugge un cartellone [FOTO]

Inter e Juventus sono in campo per la Supercoppa italiana, si affrontano due squadre in grande forma ed in grado di togliersi tante soddisfazioni. Sorpresa di Massimiliano Allegri che lascia in panchina Paulo Dybala, al suo posto gioca Kulusevski. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro Martinez. Subito ritmi alti nei primi minuti. All’11’ un primo episodio da moviola: intervento di Chiellini su Barella, l’arbitro non fischia e Simone Inzaghi è una furia: l’allenatore dell’Inter distrugge un cartellone.

Al 25′ la Juventus passa con un colpo di testa di McKennie su assist di Morata. Al 34′ un altro episodio, questa volta senza dubbi. De Sciglio travolge Dzeko in area di rigore, dal dischetto Lautaro Martinez firma il pareggio. Primo tempo veramente scoppiettante.