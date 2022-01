Inter-Juventus 2-1, le pagelle di SportFair: la Supercoppa è dei nerazzurri, follia di Alex Sandro e apoteosi Sanchez

SportFair

La Supercoppa italiana non è mai banale, si sono affrontate due squadre in grandissima forma ed in grado di togliersi tante soddisfazioni nella seconda parte di stagione. Inter e Juventus hanno dato vita ad una bella partita, con buona intensità e qualche occasione da gol, più nel primo tempo. Sorpresa di Allegri che lascia inizialmente in panchina Dybala, al suo posto gioca Kulusevski. All’11’ il primo episodio da moviola: intervento di Chiellini su Barella, l’arbitro non fischia e Simone Inzaghi distrugge un cartellone. Al 25′ la gara si sblocca: colpo di testa di McKennie su assist di Morata. Al 34′ un altro episodio, questa volta senza dubbi. De Sciglio travolge Dzeko in area di rigore, dal dischetto Lautaro Martinez firma il pareggio. Nel secondo tempo l’Inter ci prova, nel complesso si registrano poche occasioni. Si va ai supplementari, senza sussulti fino al 120′. Poi il gol di Sanchez su follia di Alex Sandro.

Inter-Juventus, le pagelle di SportFair

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 6: non è colpevole in occasione del gol di McKennie. Critiche solo rinviate.

Skriniar voto 5.5: qualche disattenzione, sbaglia in chiusura e non è da lui.

De Vrij voto 5: non è puntuale sull’inserimento di Mckennie, anche nel secondo tempo non è preciso.

Bastoni voto 7: il migliore della difesa, è sempre più leader della difesa nonostante la giovane età. E’ già grande, ricopre tutti i ruoli del campo.

Dumfries voto 6.5: continua spina nel fianco, va anche vicino al gol. In fiducia.

Calhanoglu voto 6: gioca con qualità, prova anche qualche passaggio ‘illuminante’. Accende la lampadina.

Brozovic voto 6: si fa saltare da Kulusevski in occasione del gol di McKennie, ma il suo lavoro è sempre fondamentale.

Barella voto 6.5: sostanza e inserimenti, reclama per un calcio di rigore.

Perisic voto 6.5: gioca anche di ‘classe’ con un colpo di tacco, è tornato su livelli altissimi.

Dzeko voto 6: si procura un calcio di rigore, per il resto non è molto reattivo.

Lautaro voto 6.5: sbaglia un gol dopo pochi minuti, si riscatta con un calcio di rigore perfetto. Toglie le ragnatele dall’incrocio.

A disp.: Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa 6, Vidal 6, Dimarco s.v., D’Ambrosio, Darmian 6. All.: Inzaghi.

Sanchez voto 7: decide la partita con il gol a tempo praticamente scaduto.

JUVENTUS (4-4-2):

Perin voto 6.5: Szcesny non ha ancora il green pass, l’ex Genoa viene lanciato dal primo minuto e si mette in mostra con buoni interventi.

De Sciglio voto 5: netto passo indietro rispetto alla partita contro la Roma, procura ingenuamente il calcio di rigore su Dzeko. Mette la retromarcia.

Rugani voto 6: si conferma un difensore affidabile, con Chiellini al suo fianco è più facile.

Chiellini voto 7: rischia per un contatto su Barella. Poi difende la sua porta con le unghie e con i denti. Le prende tutte. Guardiano.

Alex Sandro voto 4: fisicamente è ancora giù, non riesce a spingere con continuità. Alex Sandro? O solo Alex o solo Sandro, oggi nessuno dei due. Follia nel finale sul gol di Sanchez.

McKennie voto 7: finalmente gioca con la… testa. Sblocca il risultato con un ottimo inserimento.

Locatelli voto 6.5: protagonista nell’azione del gol, riesce a far girare la squadra con buone qualità.

Rabiot voto 6: la solita partita senza particolari sussulti.

Bernardeschi voto 6.5: è uno dei calciatori più in forma della squadra, cambia passo con qualità e va vicino al gol. Rinato.

Morata voto 6.5: è sempre più in versione assist, regala a McKennie il gol del vantaggio. Altruista.

Kulusevski voto voto 6: è sempre più in fiducia dopo il gol contro la Roma, ottimo il suo lavoro in occasione del vantaggio.

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Arthur 6, Danilo, Dybala 5.5, Pellegrini, Kean 6, Bonucci, Kaio Jorge, Bentancur 6, Ake, De Winter. All. Allegri